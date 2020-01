Brescia, 2 gennaio 2020 - Sempre meno nati, sempre meno donne in età fertile: anche per Brescia, la decrescita demografica è già un’emergenza. Le statistiche, anno dopo anno, sono impietose, tanto che il tema è entrato tra gli argomenti oggetto di interesse persino di Aib, Associazione industriale bresciana. Mettendo in fila la mole di dati prodotti dall’Istat, il Centro studi ha evidenziato come nel periodo tra il 2012 ed il 2018 il tasso medio annuo di crescita della popolazione residente in provincia sia stato solo dello 0,3%, il dato peggiore dagli anni ’90: +0,6% era stato il tasso tra il 1992 ed il 2001, +1,1% tra il 2002 e il 2011.

Il rallentamento è dovuto ad un mix di componenti. Pesa il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e decessi, che, per la prima volta da decenni, nel 2015-2018 è diventato negativo (-4874). Nel 2018, il record peggiore, con una differenza tra nati e morti di 2099 unità. Conseguentemente, il tasso di fecondità delle donne bresciane (ovvero il numero medio di figli per donna) è diminuito da 1,65 nel 2008 a 1,42 nel 2017, pur restando superiore a quello della Lombardia che, nello stesso periodo, è sceso da 1,54 a 1,39.

Nel rallentamento della crescita della popolazione pesa anche il saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati), ridotto a circa un decimo (5.751 unità) di quanto fosse nel periodo 2003-2006 (55.897 unità). Del saldo migratorio totale è soprattutto quello con l’estero che è diminuito in modo considerevole, passando da quasi 10.300 unità nel 2008 a neanche 4.700 unità nel 2018. Se gli stranieri residenti in provincia sono cresciuti sensibilmente dall’inizio del secolo, passando dal 4,4% della popolazione nel 2001 al 12,4% del 2011, la loro crescita si è però arrestata. Alla fine del 2018, rappresentano il 12,4% della popolazione residente (percentuale comunque più alta dell’11,7% della Lombardia e dell’8,7% dell’Itali) e sono aumentati di sole 2.148 unità rispetto al 2011.

La diffusione sul territorio provinciale non è omogenea: alcuni Comuni (Castelcovati, Rovato, Brescia, Tremosine sul Garda, Remedello) presentano un’incidenza di stranieri anche di molto superiore alla media provinciale, mentre per altri (Saviore dell’Adamello, Irma, Valvestino, Capovalle, Magasa) il fenomeno è quasi del tutto trascurabile. È vero tuttavia che la maggior parte dei comuni che registrano una quota di stranieri molto bassa sono anche quelli che hanno un numero di abitanti molto ridotto.

Il calo delle nascite e la minore presenza di stranieri hanno come conseguenza l’aumento dell’indice di vecchiaia della popolazione, cioè il rapporto tra il numero degli over 65 e degli under 15. Nel 2018 sono in media 151 gli ultra sessantacinquenni ogni 100 giovani (tra 0 e 14 anni), contro gli appena 38 del 1971. Le punte più elevate sono rappresentate soprattutto da comuni montani: Magasa, Valvestino, Lozio, Saviore dell’Adamello e Capovalle.

Anche l’indice di dipendenza anziani, cioè il rapporto tra la popolazione oltre 65 anni e quella in età lavorativa (15-64 anni), è continuato a crescere nel tempo passando da 15 nel 1971 a 34 nel 2018. Si tratta di un indice particolarmente importante per capire le prospettive, perché questo indice esprime il livello di sostenibilità della spesa pensionistica, perché più aumenta, più cresce la spesa previdenziale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA