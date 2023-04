Decine di passaggi alla frontiera Dai sospetti al sequestro di un impero

RONAGO (Como)

"Staffetta" e "Corriere": così il giudice definisce Flavio Bianchi, 75 anni di Capiago Intimiano e Guido Caldera, 79 anni di Montano Lucino, alla luce dei pedinamenti svolti dalla Guardia di finanza di Olgiate Comasco, che per mesi ha osservato i loro movimenti avanti e indietro dal confine, nei loro passaggi dal Crociale dei Mulini. Le indagini sono partite proprio da un sequestro valutario a carico di Caldera: il 22 settembre 2020 era stato fermato a Ronago: aveva 30mila euro suddivisi in sei mazzette avvolte in carta di giornale e nascoste addosso come una sorta di "cartucciera". Inoltre a casa gli erano state trovate monete d’oro, zirconi di diversi carati e 24 orologi anche di pregio. Il controllo era avvenuto quando Bianchi e Caldera erano stati notati già una decina di volte andare a vanti e indietro dal valico e incontrarsi: il primo passava, controllava e dava il via libera al secondo, che aveva con sé la valuta. Dopo aver pedinato Bianchi nei suoi viaggi a Milano fino al negozio di Bassano Cella, il 2 luglio 2021 i finanzieri avevano deciso di cercare un riscontro alle loro ipotesi: trovando così 23 lamine in oro, del valore di circa 40mila euro.

Gli accertamenti sul rapporto tra i due protagonisti delle consegne di oro hanno coinvolto anche la Banca d’Italia, per verificare se i due avessero mai fatto comunicazioni relative a operazioni con oro, o se mai avessero chiesto autorizzazione al commercio, ottenendo risposta negativa. I sequestri probatori man mano svolti, e ora trasformati in preventivi nell’ottica di una possibile futura confisca, riguardano per Cella 25mila euro di denaro contante, 81 lamine d’oro quantificate in 80mila euro, 156 monete di vario valore per una equivalenza di circa 50mila euro, 14 lingotti con la dicitura "oro puro 999,9%", monili e altri oggetti. Per Caldera sequestro di 7 orologi e per Bianchi 23 lamine d’oro per un valore di circa 40mila euro. Pa.Pi.