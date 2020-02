Darfo Boario Terme (Brescia), 9 febbraio 2020 - Nessun fischio d’inizio, quest’anno, per il Memorial dedicato ad Enzo Civelli, calciatore tra i più amati della Val Camonica, morto a 44 anni dopo una carriera nel Darfo, Virtus Cogno, Beretta Valtrompia e Brescia Calcio, e come allenatore del Darfo.

Per onorare la sua memoria, si era formata quasi 40 anni fa l’associazione omonima, composta da amici ed ex compagni di squadra, che ha dato il via al torneo di calcio più longevo del Bresciano, che, partito per gli allievi, è arrivato a comprendere ben 4 categorie per un totale di ben 48 squadre. "Il memorial – ricorda Vittorio Serini, tra gli organizzatori – si disputa su quattro campi e in quattro comuni. Una manifestazione sempre molto attesa, sono le stesse squadre a chiamarci". L’edizione numero 34, che sarebbe dovuta partire come ogni anno a maggio, tuttavia semplicemente non ci sarà. Lo ha deciso, a malincuore, il comitato organizzatore. "Forse doveva succedere, perché il tempo passa e le cose cambiano – si legge nell’annuncio scritto sulla pagina Facebook - forse si poteva evitare, perché a volte basta poco per andare avanti. Ma, oggi, dobbiamo dirlo: il Civelli si ferma".

La fatica di avviare un ricambio generazionale, problema che affligge il mondo del volontariato, è stato determinante. "Il comitato organizzatore ha bisogno di forze nuove, di giovani che hanno voglia di dedicare un po’ di tempo per mandare avanti questa storia di sport e amicizia che dura da 33 anni nel ricordo del grande Enzo Civelli". L’organizzazione è in effetti molto complessa, dal punto di vista burocratico ed amministrativo. Già qualche anno fa c’era stato lo stop di un anno, dopo la venticinquesima edizione, perché il comitato era un po’ invecchiato, ma poi le richieste e l’entusiasmo degli aspiranti partecipanti avevano spinto a rimettere in piedi il gruppo e ripartire. Questa volta, tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto. Gli organizzatori infatti hanno provato a chiedere aiuto, senza successo. "Abbiamo cercato. Nessuno si è fatto avanti. Alle società di calcio della Valle Camonica diciamo che il Civelli non è di chi lo organizza ma di chi lo vive sul campo ogni sera: ‘prestateci’ un dirigente, un giocatore, qualcuno che possa fare da postino, segretario, raccattapalle. Quest’anno ci fermiamo perché così no: non è bello e non è giusto. Ci sentiamo un po’ soli. Troppo soli". Un appello caduto, per ora, nel vuoto. Chi ha risposto, lo ha fatto dicendo che il torneo lo sarebbe organizzato da solo. "C’è un po’ di amarezza – sottolinea Serini – per noi questa è un’attività totalmente gratuita, senza scopo di lucro, fatta in nome e memoria di un amico, un calciatore che ha dato lustro alla Valle". Diversi i commenti che sono arrivati all’annuncio dell’associazione. "Una delle poche occasioni di calcio sano – si legge – non dimentichiamocene. Un piccolo aiuto da parte di tutti basterebbe a continuare a rendere magiche quelle sere per decine e decine di ragazzi". L’associazione si è scusata con le squadre, con gli sponsor, con i bambini e, soprattutto, con ‘il Civa’. Tuttavia, non ha gettato la spugna definitivamente. Se ci fosse la disponibilità di qualche società, si potrebbe pensare di organizzare qualcosa di più piccolo, a settembre o per Natale. La speranza è di riuscire a ricaricare le energie per il prossimo anno. "Se torneremo nel 2021 – è l’auspicio dell’associazione – sarà il gol più bello".