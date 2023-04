Dalla ricettazione alla contraffazione

Ricettazione e contraffazione, per la detenzione di sette orologi di marchi prestigiosi, risultati contraffatti. Un’accusa per la quale è indagato Caldera, dopo che la Guardia di finanza a settembre 2020, aveva trovato nella sua abitazione di Montano Lucino due Cartier, un Rolex Oyster, un Eberhard Extra-Fort, un Jaeger-Le Coultre Reverso e altri modelli simili, oltre a una custodia e due certificati Rolex, presumibilmente destinati alla vendita, disponendo una perizia tecnica che ne aveva accertata la falsità. Merce che è stata sottoposta a sequestro in attesa della conclusione delle indagini.