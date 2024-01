Da Brescia a Mantova. La mappa degli ecoreati

Sono stati 4 in Lombardia i nuovi casi di ecoreati oggetto di istruttoria conclusa dal Snpa negli anni 2021 e 2022 su 27 di tutta Italia. Tutti sono concentrati tra Brescia, Cremona e Mantova e riguardano impianti industriali e un cantiere edile. Tra le fonti di impatto, quelle maggiormente ricorrenti sono rappresentate dallo sversamento o abbandono di rifiuti solidi sul suolo, ma è significativo anche l’abbattimento di specie vegetali o animali così come le omissione di interventi di contenimento e controllo degli inquinanti al suolo e le emissioni atmosferiche.

Suolo e acque sotterranee sono le risorse naturali più esposte. Da dove nascono le azioni ministeriali che portano poi ad attivare il sistema di protezione ambientale? Per quanto riguarda i casi che ricadono nell’ambito giudiziario, le avvocature distrettuali dello Stato svolgono l’importante ruolo di sentinelle sul territorio. In Lombardia, in particolare, sono state 7 le segnalazioni dell’avvocatura di Brescia, 9 per Milano, molto lontane però dai numeri di Napoli (22) e Lecce (18). Solo 30 in tutta Italia le attivazioni per segnalazioni da parte di cittadini privati, comitati, operatori, amministrazioni. Un dato che stona rispetto alle tante dichiarazioni di interesse ambientale da parte di privati e associazioni, così come sembrano tutto sommato pochi, nonostante l’aumento, il numero di procedimenti giudiziari rispetto alle tante criticità ambientali esistenti in un territorio come la Lombardia.

Solo considerando il rapporto Ecomafie di Legambiente 2023, la regione è al sesto posto in Italia, e prima nel Nord, per notizie di reato contro l’ambiente, con 2.141 in totale. Come aveva spiegato Sergio Cannavò responsabile Ceag Lombardia, proprio nella presentazione di Ecomafie 2023, "non possiamo che reiterare la richiesta affinché anche in Lombardia vengano rafforzati, dando loro sempre maggior valore, i controlli ambientali, che costituiscono, insieme all’efficientamento della giustizia penale, il più potente strumento di prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente". F.P.