CultuRun, via alla corsa lenta . Sport e cultura vanno a braccetto

In un mondo che corre, l’appello alla lentezza arriva dai ragazzi e dalle ragazze di Brescia che, per il dare buon esempio, hanno promosso la CultuRun, la prima corsa lenta per le vie del centro. L’iniziativa arriva dal Consiglio comunale dei ragazzi che, per due anni, hanno discusso sui bisogni dei minori (molti sono esclusi dallo sport), sul valore della cultura, sull’impatto della frenesia nella vita di bambini e bambine, ed hanno elaborato una loro “risposta“. Giovedì 8 maggio, da piazza Vittoria partirà, dunque, questa prima edizione, organizzata grazie al supporto tecnico di Corrixbrescia, che unisce sport e cultura, come sottolineato da Vera Brunelli, tutor del Ccr. Lungo il percorso, infatti, i partecipanti potranno incontrare le “statue parlanti“, installazioni artistiche che daranno voce a personaggi-simbolo di Brescia, raccontando storie e aneddoti della città.

Al rientro in piazza della Vittoria, i partecipanti saranno accolti da un intrattenimento musicale. "Una corsa lenta ed inclusiva", ha sottolineato Roberto Rossini, presidente del Consiglio comunale. "In un mondo frenetico – sottolinea l’assessore allo Sport, Alessandro Cantoni - i ragazzi ci inviato a rallentare, per prenderci cura di noi stessi, della nostra città, delle relazioni, celebrando i valori dello sport, ovvero amicizia, inclusione, perché non è importante vincere ma esser uniti per obiettivi comuni". Federica Pacella