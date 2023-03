Crescita più sostenibile Benefici a conti e ambiente

È Bergamo la prima provincia della Lombardia e la seconda in Italia per la sostenibilità ambientale. Al secondo posto Monza e Brianza (3° a livello nazionale), mentre al terzo c’è Varese (18° in Italia), seguono Mantova (20°), Como (23°), Brescia (24°), Milano (26°), Lodi (33°), Cremona (52°), Lecco (53°), Pavia (57°) e Sondrio (101°). Per quanto riguarda la sostenibilità sociale prima è Milano in Italia, poi c’è Como (22° a livello nazionale), Bergamo (23°), Monza e Brianza (25°), Brescia (26°), Lecco (31°), Varese (34°) Pavia (39°), Cremona (42°), Sondrio (46°), Mantova (50°) e Lodi (56°). Tra le 54 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili che hanno ricevuto il premio di Industria Felix 29 hanno sede a Milano: Abb, Amplifon, Amsa, Digitouch, Dp Dent, Eelectron, Eni Plenitude, Epta, Esselunga, Fastweb, Fos, Gn Techonomy, Gritti Capital, Hcl Technologies Italy, Hotel Du Lac et Du Parc, I.L.P.R.A., Manpower, Mapei, Mia, Pellegrini, Pirelli Tyre, Policlinico San Donato, Prysmian, Randstad Italia, Relatech, Retelit Digital Services, Saint-Gobain Italia, Teva Italia, Trenord. Premiate le bergamasche Bottonificio B.A.P., ML Engraving, Parà, le bresciane Copan Italia, Feralpi Siderurgica, Raccorpè, le comasche Aerea, Bolton Food, Steriline. Per Cremona Avantea, a Lecco la Digitec e Technoprobe, a Mantova Cave Ghiaia Nardi e Marcegaglia Holding. A Monza e Brianza Gruppo Desa, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Special Flanges, Stonex, a Pavia Bright Solutions, Farmabios, Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio, per Sondrio Ghelfi Ondulati, Industria Legnami Tirano, mentre a Varese il riconoscimento è andato a Lu-Ve e Secondo Mona. R.C.