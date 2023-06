Cosa succede ora Stabilità di governo e futuro del partito: il ruolo di Tajani

di Antonella Coppari

Se lo chiedevano tutti già da mesi, la domanda è diventata imperiosa e ineludibile ieri: che ne sarà di Forza Italia? Ma anche, di conseguenza, quali movimenti tellurici dovrà affrontare il governo dopo la scomparsa di Berlusconi? Sulla carta, il quadro è chiaro: c’è un delfino designato, il suo vice Antonio Tajani, e gli alleati hanno tutto l’interesse a impedire che il partito azzurro deflagri. Insomma, c’è un ricambio al vertice facile e lineare perché già predisposto dal Cavaliere. Le cose, però, sono meno piane sia dal punto di vista della forma che da quello della sostanza politica. La carica di coordinatore, che nessuno ha mai contestato al ministro degli Esteri, per statuto non esiste: lui avrebbe dovuto essere incoronato ufficialmente, mentre le tensioni con l’ala antigovernista che fa capo a Licia Ronzulli corrono sotto pelle. Per il padre-fondatore Berlusconi tenerle a bada non era difficile, per Marta Fascina - la compagna plenipotenziaria - potrebbe essere molto meno facile. E intanto oggi si riunirà il comitato di presidenza per discutere dei commissariamenti locali da tempo in agenda.

Poi ci sono i quattrini, elemento sempre determinante, ovvero quei 90 milioni di debiti coperti finora dal Cavaliere. Tradotto politicamente significa che l’ultima parola spetta alla famiglia. Saranno i figli, soprattutto Marina e Piersilvio, a decidere se e come tenere in vita Forza Italia aprendo il portafoglio. Infine, ci sarebbe anche il problema del simbolo azzurro: depositario è il tesoriere nonché ex senatore Alfredo Messina: "Ne parlerò con Tajani e, se occorre, con Marina Berlusconi – afferma – . Faremo riunioni, ma credo che non cambierà nulla. Il Presidente voleva che rimanessi a vita tesoriere". Quando si passa alla sostanza politica, l’incognita appare persino più decisiva. Potrebbe non succedere niente, ma non è da escludere che una parte della truppa senza più il generale di Arcore possa essere tentata dalle sirene di Renzi, che mira ai forzieri azzurri per dar vita al suo fin qui scarno partito di centro. Va da sé che uno smottamento di questo tipo verso le fila di Italia viva se anche non facesse venire meno la maggioranza (l’idea di far entrare il Matteo fiorentino nella coalizione di governo non è presa in considerazione nel cerchio meloniano: "Ci farebbe cadere subito"), avrebbe comunque un effetto destabilizzante di prima grandezza per il centrodestra. E non a caso, proprio questo è lo spettro che agita Palazzo Chigi. Forse è esagerato parlare di preoccupazione. Di sicuro, però, Giorgia e il suo partito seguono la situazione con particolare attenzione. Nei mesi scorsi i dirigenti di FdI si dicevano convinti che una eventuale dissoluzione del partito di Arcore avrebbe avuto solo l’effetto di spostare tutti o quasi i voti (in lizza per banchettare sui resti azzurri c’è pure la Lega) sulla nuova nave ammiraglia, quella tricolore. Il problema è che la politica non è fatta solo di voti. E se anche così fosse, verrebbe a mancare un elemento fondamentale sulla scacchiera europea. FI è stata finora garante dell’aggancio al centro: se si sfarinasse, l’esecutivo diventerebbe a trazione sovranista, senza quel contrappeso formale che consentiva al Ppe di definire "di centrodestra" l’esecutivo.

Dunque, FI è una pedina essenziale nella strategia europea della premier, che mira a costituire una nuova maggioranza popolari-conservatori. Per FdI è fondamentale non solo che FI sopravviva al suo fondatore ma anche che raccolga tanti consensi da superare la soglia di sbarramento del 4% alle elezioni europee: se così non fosse, dovrebbe essere il partito tricolore ad intercettare i consensi moderati, dando magari vita a una confederazione, insomma a un Pdl 2.0. E dunque, una leadership Tajani a Giorgia andrebbe benissimo, sia sul fronte europeo che su quello della stabilità di governo. Ma le trattative con Forza Italia d’ora in poi passeranno necessariamente per i nuovi padroni del partito: Marina e Piersilvio.