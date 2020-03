Brescia, 1 marzo 2020 - Emergenza coronavirus: agli Spedali civili di Brescia è stata allestita una tenda. "I pazienti con sintomi febbrili saranno indirizzati verso la struttura messa a disposizione dalla Protezione civile per una valutazione dei loro parametri clinici" ha spiegato la direzione dell'ospedale bresciano in una nota. "L'obiettivo di questo filtro degli accessi - viene sottolineato - è quello di far seguire un percorso dedicato ai casi sospetti di coronavirus, per evitare il contatto con le altre persone in attesa".

Al momento è di sedici il numero dei contagiati nel Bresciano, pari al 2% del totale lombardo. In Regione, infatti, sono saliti a 615, 84 in più rispetto a ieri, a dimostrazione che il virus è ancora in fase espansiva anche se nei 9 giorni di "presenza" in Lombardia, sessanta persone sono guarite e da un paio di giorni - come hanno confermato ufficialmente dalla Regione - si sono ridotti gli accessi in ospedale di pazienti con sintomi riconducibili al contagio.