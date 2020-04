Capriolo (Brescia), 9 aprile 2020 - In sottofondo 'Highway to Hell' degli AcDc, l’ultima canzone rock di una performance ai dischi durata quasi due ore, fatta per divertire i capriolesi. Tutt’intorno, ai balconi, decine di vicini di casa. All’improvviso, la più dolce e inattesa proposta di matrimonio in periodo di Covid 19, in Franciacorta. Protagonisti della storia, a Capriolo in via Adamello, Riccardo Canevali, 38 anni, e la sua fidanzata Isabel Maggi, 25 anni di Tagliuno (Bergamo). I due sono fidanzati da circa un anno e da 3 mesi convivono.

Complici aprile, mese di matrimoni, e il carattere estroverso di Riccardo, noto per avere fatto varie apparizioni in tv e al cinema, l’altro ieri è arrivata l’inconsueta proposta. "La canzone, che in italiano significa “autostrada per l’inferno“, l’ho scelta non a caso, per dimostrare che non ho paura di fare un passo importante, dato che molti definiscono il matrimonio come se fosse gli inferi. Se il mio inferno deve essere Isabel, allora meglio prendere l’autostrada e arrivarci il più presto possibile".

Riccardo Canevali in passato ha cercato a lungo di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a Chiambretti Night come ospite e cantante, dove ha presentato la canzone “Pota ‘n…“ di Charlie Cinelli. Non solo: ha ballato nel video di Fabri Fibra “L’Italiano Balla“, ed è stato protagonista in un programma di sperimentazione sociale, Undressed, andato in onda su Canale 9. “Talento Incompreso“ di X Factor 2008, è stato protagonista di Videocracy, presentato alla mostra del cinema di Venezia. Qualche fa si è trasferito in California, senza però riuscire a fare provini poiché privo della Green Card. "Dopo tre mesi ho deciso di tornare in Italia per un periodo per regolarizzare la mia posizione burocratica – ha spiegato – e trovare un modo per poter fare dei provini. Avrei dovuto ripartire a dicembre del 2019. Ma nel frattempo ho conosciuto Isabel, che mi ha fatto completamente cambiare idea".

Dopo tanta musica rock, che ha fatto ballare tutto il suo quartiere, Riccardo Canevali ha deciso che era il momento giusto per chiedere alla donna della sua vita di sposarlo. Microfono alla mano, ha chiesto a Isabel di sposarlo davanti a tutti. "Spero che per queste poche ore di musica abbiate dimenticato questo terribile coronavirus – ha detto –. Sapete tutti che non sono andato in America e che ho rinunciato al mio grande sogno per questa ragazza. Per quello che devo fare, mi devo inginocchiare. Di fronte a tutti i vicini, io ti chiedo se mi vuoi sposare". E Isabel, dopo averlo fatto aspettare solo qualche secondo, ha detto sì, applaudita da tutta Capriolo. In paese Riccardo non è il solo ad esibirsi dalla finestra. Lo fa anche il noto Jazzista Giuliano Muratori, che con la sua tromba allieta la zona nord del paese alle 12 e alle 18, tutti i giorni.