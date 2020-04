Brescia, 19 aprile 2020 - "Cautela e rispetto delle precauzioni". Saranno le due parole chiave nella ripresa delle attività secondo Francesco Castelli, scienziato bresciano che siederà nel Comitato tecnico scientifico Covid-19 della Regione, che dovrà dire, tra le altre cose, quando saremo fuori dalla ‘fase acuta’ dell’epidemia. Ordinario di malattie infettive dell’Università degli Studi di Brescia, direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive, direttore dell’unità di malattie infettive degli Spedali Civili di Brescia, il curriculum annovera anche numerose esperienze professionali all’estero in progetti di ricerca o di assistenza di ministero degli Esteri, Oms e Ue.

Cosa porterà della sua esperienza bresciana nel comitato regionale?

"L’epidemia in Lombardia ha seguito un andamento impetuoso e progressivo, interessando in rapida sequenza territori differenti in termini di estensione, urbanizzazione, presenza di strutture sanitarie, vocazione industriale o rurale dimensione geografica e dinamica dei trasporti e dunque dei potenziali assembramenti. Credo che la esperienza peculiare vissuta nella provincia di Brescia possa dare un utile complemento a quanto vissuto in altre realtà territoriali a livello regionale con caratteristiche differenti".

Come sarà la fase 2?

"Ogni ipotesi di ripresa delle attività, nei tempi e nei modi che saranno definiti, dovrà essere improntata a elementi di cautela e di rispetto di precauzioni per l’identificazione precoce dei casi e per prevenire il contagio . Nell’attesa auspicabile di una strategia vaccinale efficace".

Un’eventuale seconda ondata sarebbe più facilmente gestibile rispetto alla prima?

"Laddove dovesse malauguratamente verificarsi, potremmo certamente avvalerci delle conoscenze acquisite nel corso della prima ondata".

In che modo?

"A livello territoriale una attenta sorveglianza sanitaria mirata potrà auspicabilmente consentire la identificazione ed il contenimento precoce di eventuali focolai. Il livello ospedaliero dovrà essere in grado di mobilizzare rapidamente, secondo piani pre-ordinati, un numero sufficiente di posti letto soprattutto in ambito infettivologico, pneumologico ed intensivistico".

E le terapie?

"Facendo tesoro delle informazioni tecnico-scientifiche che si sono in queste settimane, la risposta ad una malattia sostanzialmente sconosciuta sino a fine febbraio potrà consentire un approccio più omogeneo e efficace".