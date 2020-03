Brescia, 22 marzo 2020 - Nuove forze in campo per aiutare gli operatori sanitari. Lo assicura Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in prima linea nell’emergenza.

Ministro, Brescia e Bergamo stanno pagando il prezzo più alto in termini di vite e di sforzi del sistema sanitario. Quali aiuti sono stati destinati specificatamente a questi territori?

"Proprio ieri abbiamo lanciato una call per arruolare 300 medici che comporranno una task force della Protezione civile che andrà a operare nelle zone con le situazioni più critiche (Lombardia e Piacenza). Alle 19.30 di ieri sono arrivate oltre 7.223 domande e voglio ringraziarli uno ad uno. È l’esempio più bello di solidarietà che un Paese come il nostro può mettere in campo. Poi ci sono le misure economiche del decreto Cura Italia, nelle prossime settimane ci concentreremo su sviluppo e investimenti. Lo Stato non lascia da solo nessuno".

Per affrontare l’emergenza, molti pazienti Covid e non solo sono stati spostati dagli ospedali di Brescia e Bergamo verso strutture di altre Regioni. Col crescere dei casi di contagio in tutta Italia potrà proseguire questa collaborazione o c’è il rischio che questa soluzione non sia più sostenibile?

"La nostra ossessione quotidiana è la realizzazione di nuovi posti di terapia intensiva. Lo stiamo facendo dal primo giorno, all’inizio di questa emergenza erano 5.300 tutti di competenza regionale, oggi siamo arrivati a oltre 7.500 grazie all’intervento dello Stato e non ci fermeremo fino a quando non li avremo raddoppiati e andati oltre. La Protezione civile con il progetto Cross ha avuto una grande intuizione e sta mettendo in evidenza la grande solidarietà delle regioni. Oggi sono già oltre 60 i pazienti trasferiti dalla Lombardia nelle altre Regioni e sarà così finché non avremo superato l’emergenza. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale sanitario. E con loro i camionisti, chi lavora nei supermercati, nelle farmacie, chi porta via i rifiuti".

Con il Cura Italia, è stata approvata una norma che dovrebbe rendere più semplice la produzione di mascherine da parte delle imprese. Avete già notizie a riguardo di aziende che si stanno attivando su Brescia o Bergamo?

"Il tessuto produttivo italiano, tessile in particolare, non ha esitato un secondo. Nello stesso momento in cui abbiamo approvato il decreto Cura Italia, in cui abbiamo semplificato le procedure per le mascherine non sanitarie, centinaia di aziende hanno riconvertito la loro linea produttiva per dare una mano all’emergenza. Mi hanno detto di un maglificio nella Bergamasca, ma sono veramente tante le aziende che stanno combattendo insieme a noi questa battaglia".