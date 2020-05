Brescia, 21 maggio 2020 - Le spiagge libere del lago d’Iseo e più in generale della Lombardia da questo fine settimana torneranno fruibili, come prevedono il Governo e la Regione nei loro ultimi atti.

"La spiaggia libera di Iseo, così come le altre del nostro lago riaprono – dice Marco Ghitti, sindaco di Iseo – ci saranno però delle norme da rispettare. Resteranno, comunque, i cartelli che ricordano che non è prevista la presenza di un assistente ai bagnanti e quindi entrare in acqua sarà una libera decisione, da prendere con la massima attenzione non solo alle norme di sicurezza di Regione e Governo, ma anche in merito alle proprie capacità natatorie, alle condizioni atmosferiche e allo stato generale di salute".

Se presenti , gli ombrelloni dovranno avere un’area libera attorno di 10 metri quadrati. Non solo. Salviette e lettini dovranno distare un metro e mezzo. Le eventuali attrezzature andranno sanificate dal gestore. Sulle spiagge potranno effettuare controlli sia le forze dell’ordine sia eventuali assistenti dei gestori della spiaggia. Sì a racchettoni e nuotate con il rispetto della distanza sociale, no agli sport di squadra, che non potranno essere praticati per evitare assembramenti. Al momento il noleggio di imbarcazioni risulta ancora vietato.