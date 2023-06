Contanti al tramonto Dopo la pandemia è boom di carte e app

di Luca Balzarotti

Meno acquisti con i contanti. Più transazioni con carte e app. Cambiano le abitudini, stando ai numeri della seconda edizione del Digital Payments Monitor di Worldline Merchant Services, leader internazionale nei pagamenti digitali. Lo studio ha rilevato l’andamento delle carte italiane sui circuiti fisici (i pos nelle attività commerciali) e nell’e-commerce. Nel 2022 a livello nazionale le transazioni sono cresciute del 6,3% rispetto al 2021 e del 20% rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. Analizzando i mesi, l’incremento più significativo tra il 2021 e il 2022 si è registrato nel primo trimestre, tra gennaio (+19,4%) e marzo (16,9%). Rispetto al 2019, invece, la crescita è stata più forte nei mesi di maggio (+31,8%) e novembre (+25,7%).

In Lombardia il ricorso al denaro virtuale è cresciuto del 6,6% tra il 2021 e il 2022 e del 12,2% confrontando le transizioni con il 2019. Nell’ultimo anno il capoluogo che ha visto aumentare di più i pagamenti digitali è Sondrio. Nel 2022 in Valtellina i volumi sono cresciuti del 27,93%: a incidere è stato soprattutto il primo trimestre, con gennaio che ha visto percentuali a tre cifre (+155,62%). Seguono Mantova (+11,48%), Varese (+11,31%) e Milano (+10,95%), le altre tre città che hanno chiuso l’anno con ritocchi superiori al 10%. Numeri solo leggermente positivi, invece, a Pavia (+2,5%), Bergamo (+2,34%), Brescia (+1,41%) e Monza (+1,10%), mentre Lodi ha replicato i risultati del 2021 (+0,36%). In controtendenza Lecco (-1,42%), Como (-1,26%) e Cremona (-0,78%) con un saldo negativo. Confrontando il trend dal 2019, invece, è Mantova il capoluogo lombardo che ha visto crescere di più i volumi con pagamenti digitali (+28,63%), seguito da Como (+24,43%) e Lodi (+23,05%). Aumenti a due cifre anche a Lecco (+18,84%), Monza (+17,67%), Varese (+17,06%) e Sondrio (+13,25%). Milano ha incrementato le transizioni del 7,54%, Cremona del 7,48%, Pavia del 6,74%, Bergamo del 3,37%. Soltanto Brescia ha un bilancio negativo rispetto all’ultimo anno prima del Covid: -4,19%.

"I risultati 2022 dimostrano che quanto registrato nel 2021 non era solo una reazione al periodo del Covid: la pandemia ha portato un cambiamento strutturale che ha visto la progressiva affermazione dei metodi di pagamento digitale, considerati sempre più comodi, veloci e sicuri – osservano gli analisti di Worldline –. Sicuramente la Lombardia ha visto già negli scorsi anni un’evoluzione dei comportamenti dei consumatori e quindi è più “matura” rispetto ad altre regioni italiane confermando tassi di crescita in linea con quelli nazionali. Milano si conferma la città in cima alla sperimentazione delle nuove tendenze, seguita da Monza, Varese, Mantova e Sondrio".