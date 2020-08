Slitta la data di consegna del depuratore di Concesio prevista per settembre 2021. Dopo il ritrovamento della discarica abusiva ritrovata da Asvt il 23 luglio scorso, si parla di almeno qualche mese di ritardo con e di nuovi costi che finiranno in bolletta. "Si tratta di rifiuti interrati di presunta origine industriale – ricorda l’ad Piercostante Fioletti – costituiti da scorie di alto forno, scarti di demolizione edilizie. L’area di 4.500 mq è stata coperta e delimitata".

Le analisi confermeranno anche l’eventuale presenza di amianto. Dopo la segnalazione di Asvt, Arpa è intervenuta per fare le verifiche ed ha sottoposto l’area sequestro probatorio, notificando gli atti alla Procura. Fermi i lavori nell’area, che è circa un terzo di tutto il cantiere. "Noi siamo parte lesa – commenta il nuovo presidente di Asvt, Michele Gussago – e siamo attivi nel risolvere un problema che non abbiamo creato noi". In base alle indicazioni della Procura, si procederà alla rimozione dei rifiuti ed alla bonifica. "Gli interventi ricadranno sull’opera e sui costi – sottolinea Gussago – anche in termini di tariffa e questo ci dispiace molto". Amareggiato il sindaco di Concesio Agostino Damiolini: "L’area era di un privato. Questa è un abbandono improvvisato, ma una azione voluta e premeditata". F.P.