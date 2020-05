Comezzano (Brescia), 17 maggio 2020 - Momenti di paura, questa mattina, a Comezzano Cizzago in bassa bresciana, dove è crollato un cascinale di via Risorgimento. A cedere è stata una grande tettoia, molto probabilmente resa instabile dalle precipitazioni intense degli ultimi giorni. Fortunatamente non si sono feriti né persone né animali.

Sul luogo sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi, autoscala compresa. C’era anche una ambulanza in assistenza ai pompieri e ai proprietari e occupanti del grande edificio agricolo.