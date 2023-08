Comasco grave dopo caduta sul Tresero

Altri due gravi incidenti in montagna ieri mattina. In Alta Valtellina un 58enne è precipitato sulla cresta tra Punta Pedranzini e Punta Tresero. Il figlio che era con lui ha chiamato subito il 112. Sul posto è arrivata in elicottero una squadra del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, già in zona per un altro tipo di attività; poi l’elicottero di HELI - Elisoccorso Alto Adige, decollato da Lasa, ha portato in quota una squadra del Cnsas, Stazione di Valfurva. L’uomo, un comasco, è stato recuperato e portato in ospedale a Bolzano. È molto grave. Nel Bresciano invece, è salvo per miracolo un 68enne che ieri mattina alle 7 è scivolato in un burrone al Passo del Cavallo, a Lumezzane, a 700 metri di quota. Il pensionato a dispetto di alcuni traumi è riuscito a chiamare i soccorsi. A recuperalo sono stati i tecnici del Cnsas in elicottero. L’escursionista è stato condotto in ospedale in codice giallo.

B.Ras.