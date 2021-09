Cologne (Brescia) - Un altro incidente sul lavoro nel Bresciano, a distanza di un'ora da quanto accaduto a Odolo. E' successo nel pomeriggio di oggi a Cologne. poco prima delle 14.30. Un uomo di 50 anni è stato soccorso dopo un incidente con un macchinario, di cui al momento non è nota la dinamica. A riferire quanto accaduto l'Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Il cinquantenne è stato soccorso in elisoccorso in codice rosso. Ha riportato un trauma all'arto superiore con parziale amputazione dell'arto superiore. Sul posto anche automedica e ambulanza, oltre a carabinieri e Ats. Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

