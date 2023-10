"Codici rossi. Il 70% finisce nel nulla"

Il bicchiere mezzo pieno è che l’aumento di denunce significa che, quanto meno, le violenze non restano sotto traccia. Ma c’è anche un bicchiere mezzo vuoto. "Innanzitutto c’è molto sommerso – spiega Viviana Cassini (nella foto), presidente Casa delle donne di Brescia – lo diciamo a ragion veduta, perché spesso le donne che si rivolgono a noi non hanno la percezione che dove non c’è consenso c’è reato, anche all’interno della coppia. Questa è una cosa su cui dobbiamo ancora fare cultura". Lo conferma anche Roberta Leviani, centro antiviolenza Butterfly. "All’interno della coppia viene considerato un dovere coniugale – sottolinea –. Il consenso è, però, il presupposto fondamentale. Molto spesso il pericolo è proprio in casa. L’aumento di denunce lo vediamo come una conseguenza di maggiore consapevolezza da parte delle donne, ma anche come una maggiore visibilità che le violenze hanno tra i giovanissimi, che spesso ne fanno un trofeo da pubblicare sui social". Altro aspetto è capire che fine fanno le denunce. "La vicenda bresciana dell’assoluzione del marito bengalese per mancanza di prove ne è un esempio – sottolinea Cassini –. Il 70% di Codici rossi, a Brescia, finisce con l’archiviazione, perché non è facile fornire delle prove. Quando si è vittime di una violenza non è facile avere la forza per fare tutti i passi necessari a raccogliere prove di ciò che si ha subito. Consideriamo che c’è tempo fino a sei mesi per sporgere denuncia". Il rischio è che questo incremento di denunce possa, col tempo ridursi, se le vittime sentono di non esser credute. "Persiste questo gap tra giustizia e senso comune che non si riesce a colmare". F.P.