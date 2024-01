"Ciclovia del Garda: frane, progetto pericoloso"

Ciclovia del Garda? Non così. L’appello del Coordinamento interregionale per la tutela del Garda sarà rilanciato sabato alle 9,45 nella sala dei Provveditori del Municipio di Salò, che ospiterà l’incontro promosso dal coordinamento che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni legate dal Garda. Le perplessità sollevate sin dall’annuncio del progetto della ciclovia, in particolare per il rischio idrogeologico, sono state rafforzate dalle ultime due frane: quella di Tremosine del 16 dicembre (che ha avuto ripercussioni sulla galleria storica della Gardesana occidentale danneggiando il depuratore di Tremosine e Campione) e quella del 4 gennaio, a Limone sul Garda, che ha scaricato sulla sottostante strada Gardesana massi del volume totale di almeno 30 metri cubi. "Chi si prenderà la responsabilità di un eventuale incidente mortale? Chi ne pagherà le conseguenze? Queste passerelle – spiega il Coordinamento – a sbalzo saranno costruite solo per ragioni di natura economica, con totale disprezzo per l’impatto paesaggistico, per i denari pubblici che verranno spesi e con colpevole superficialità rispetto alla sicurezza dei cittadini". Federica Pacella