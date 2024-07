Ciclista cade nel canale. Cinquantaseienne muore durante la passeggiata

Esce da casa in bici sotto il sole rovente, finisce in un canale e muore. La vittima è un 56enne di San Paolo bresciano, nella Bassa. L’uomo ha avuto l’incidente ieri intorno alle 14 in via Cimitero Vecchio durante una passeggiata sulla due ruote. Era da solo quando si ritiene abbia avuto un malore, questa l’ipotesi più accreditata anche se non è da escludere possa avere picchiato la testa durante la caduta. Quel che è certo è che il ciclista mentre pedalava è scivolato in una roggia. A trovarlo privo di vita è stata la moglie che non lo vedeva rientrare, si è allarmata ed è uscita a cercarlo per il paese, nei luoghi da lui frequentati abitualmente.

B.R.