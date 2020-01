Chiari (Brescia), 1 gennaio 2020 - I carabinieri di Chiari, intervenuti per una richiesta giunta al 112, hanno raggiunto una donna di origine marocchina la quale era fuggita di casa per sottrarsi alle violenze del marito. La donna ha raccontato ai militari che da anni era vittima di episodi di violenza da parte dell'uomo, 43enne anche lui di origini marocchine.

In particolare l'uomo, al rientro a casa ubriaco dopo averla percossa, ha tentato di violentarla sotto la minaccia di un grosso coltello da cucina. La donna, in stato di gravidanza al quarto mese, è riuscita, in un attimo di distrazione dell'uomo a fuggire di casa e dare l'allarme. I militari hanno quindi accompagnato al Pronto soccorso la donna che presentava rossore al viso e graffi e si sono poi recati presso l'abitazione della coppia dove hanno trovato l'uomo sul divano in evidente stato di ebbrezza e rinvenuto il coltello utilizzato. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l'uomo per il reato di lesioni aggravate e tentata violenza sessuale aggravata.

Portato in carcere su disposizione del pubblico ministero, è stato interrogato dal gip che, sulla base del chiaro e preciso quadro accusatorio, ha convalidato l'arresto dell'uomo, applicandogli la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.