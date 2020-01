Chiari (Brescia), 21 gennaio 2020 - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari sono intervenuti presso un bar della città dove un 26nne tunisino arrecava molestie e disturbo agli altri avventori. All’arrivo dei militari l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo aggredendoli con calci e pugni. Durante la colluttazione il tunisino ha anche danneggiato l’autovettura di servizio graffiandone la fiancata e rompendo lo specchietto retrovisore. I carabinieri per immobilizzarlo sono stati costretti all’auso dello spry capsico.I militari hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale., danneggiamento e rifiuto d’indicazione sulla propria identità. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla p.g..

