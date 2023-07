C’è il progetto per il nuovo oratorio

Dopo mesi di ricerca, di paziente lavoro e di elaborazione del progetto, è stato presentato da don Flavio Crosta, parroco di Olgiate Comasco, al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, il progetto dell’oratorio San Giovanni Bosco che andrà a sostituire l’attuale struttura chiusa da oltre 5 anni. La struttura con una superficie di circa 1200 mq, oltre al salone per 250 persone e a tutti gli spazi per la vita pastorale, avrà una parte dedicata all’ospitalità dei più fragili come ragazzi autistici, portatori di handicap e sacerdoti in difficoltà. Ora l’oratorio “che non c’è“ a Olgiate ha una frequentazione di 500 ragazzi da 6 a 20 anni a cui si aggiungono una cinquantina di universitari che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, per la quale si sono autofinanziati con promozioni e lavori dal giardinaggio ad attività varie. Cantoni ha affermato che la parrocchia di Olgiate sarà anche il polo del vicariato e che il nuovo oratorio San Giovanni Bosco, nell’ambito del complesso parrocchiale, favorirà l’accoglienza e l’integrazione giovanile e la fraternità sacerdotale in un momento dove la nostra società ne ha tanto bisogno. La struttura costerà 2,7 milioni e per costruirla la parrocchia, oltre a fondi propri, chiederà l’aiuto di Cei e Fondazione Cariplo.