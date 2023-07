Fermato in monopattino per un controllo: in tasca 1500 euro di banconote false

Cazzago San Martino (Brescia), 3 luglio 2023 - Gira in monopattino con addosso millecinquecento euro di banconote false. E finisce in manette.

E' la scoperta fatta a Cazzago san Martino durante un controllo in strada effettuato dai carabinieri della stazione locale. I militari hanno alzato la paletta per fermare il giovane che sfrecciava appunto in monopattino.

Il ragazzo tradiva un nervosismo molto sospetto, che ha indotto gli investigatori ad approfondire la verifica e a perquisirlo. Bingo: addosso il fermato aveva una busta rigonfia di banconote di vario taglio, in tutto millecinquecento euro, sulla cui autenticità pero' c'era più di un dubbio. Supportati da alcuni addetti dell'ufficio postale, i carabinieri hanno trovato conferma dei sospetti, ovvero che quei soldi fossero cartastraccia.

Risultato: l'arresto in flagranza del detentore per il reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Dopo aver convalidato la misura, il gip nelle scorse ore ha rimesso in libertà l'arrestato disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.