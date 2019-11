Brescia, 1 novembre 2019 - La comunità di Castelcovati, paese adagiato nella Bassa bresciana, proprio oggi, nel giorno dedicato ai santi e prima di quello riservato alla commemorazione dei defunti, potrà “riabbracciare” la piccola chiesa di San Marino, che si trova vicino al locale cimitero ottocentesco. Un edificio storico che per gli abitanti rappresenta un tesoro nel senso più ampio della parola e questo soprattutto dopo il certosino restauro dell’interno, che ha portato ad una scoperta veramente molto importante. In effetti l’intervento realizzato sulla chiesetta quattrocentesca dallo staff del restauratore bresciano Leonardo Gatti ha riservato una splendida “sorpresa” una volta giunto all’altare dell’Addolorata, dove si trova la Pietà lignea tanto cara ai fedeli di Castelcovati (e non solo). Nel momento di rivolgere la loro attenzione a questo altare in stucco, in effetti, Leonardo Gatti ed il suo staff hanno scoperto le tracce di un’antica policromia e delle dorature che erano diventate invisibili, nascoste sotto la tetra colorazione grigia collocata nel Novecento.

Un autentico cimelio, che ha regalato grande entusiasmo sia al parroco don Jordan Coraglia, che ha voluto fortemente l’intervento, che a Leonardo Gatti: “L’antica policromia – è la sintesi del restauratore bresciano – appare ancora discretamente conservata. Una scoperta davvero molto interessante. Adesso si cercherà di pianificare, in stretto accordo con la Soprintendenza che ha seguito tutto il lavoro (grazie anche al dottor Angelo Loda, storico dell’arte), un intervento di restauro che si preannuncia complesso ed oneroso”. Una previsione che, comunque, non spaventa il parroco don Jordan, che da buon giocatore della nazionale di calcio dei sacerdoti, è fermamente deciso a vincere questa partita: “Questa scoperta – è il proposito del parroco di Castelcovati – ci chiama a proseguire nel percorso di restauro che abbiamo già dedicato a San Marino. Sappiamo molto bene che opere di questo genere, oltre ad essere molto complesse dal punto di vista tecnico, richiedono un grande impegno a livello economico. La nostra Parrocchia è decisa ad impegnarsi per raccogliere i fondi necessari per completare questo intervento”.

Un programma che diventa ancora più impegnativo se solo si considera che la Parrocchia di Castelcovati, così come accade a diverse famiglie e realtà del paese, è ancora alla ricerca dei fondi che occorrono per riportare la situazione alla normalità dopo i gravi danni inferti dalla tromba d’aria dello scorso agosto. Un evento di particolare gravità, che ha provocato seri problemi alla chiesa parrocchiale ed all’oratorio che don Jordan sta cercando di risolvere facendo appello alla generosità e all’affetto per i loro edifici religiosi dei fedeli castelcovatesi. In questo senso il restauro dell’interno della chiesetta di San Marino ha rivestito un significato ben preciso, perché ha riportato all’originario splendore un’opera d’arte che rischiava di andare perduta: “La decorazione interna - è l’analisi di Leonardo Gatti – si presentava in uno stato di degrado avanzato. Questo ha reso difficile l’intervento di restauro. Durante le operazioni di pulitura e fissaggio abbiamo trovato in più punti tracce dell’originaria colorazione gialla. Ci siamo confrontati con la Soprintendenza e, di comune accordo, abbiamo deciso di ripristinare un colore simile all’originale che potesse valorizzare sia i dipinti che gli altari”.

E proprio nel momento di dedicare la propria attenzione ad un altare, quello comunemente denominato della Pietà è stata fatta la scoperta che ha cambiato le carte in tavola. Sotto il triste strato di grigio apposto nel Novecento è riapparsa l’antica colorazione policroma che a questo punto rappresenta il grande obiettivo da realizzare per questo intervento di restauro che si sta dimostrando sempre più importante. Un progetto che, però, si sta dimostrando sempre più “importante” anche a livello economico ed è per questo che, guidata dal parroco don Jordan, è già partita la campagna di sensibilizzazione affinché un autentico tesoro come la chiesetta di San Marino a Castelcovati possa completare l’impegnativo percorso necessario per tornare al suo originario splendore.