Brescia, 9 settembre 2020 - E' caccia aperta in tutta la Lombardia ai ladri d'arte che nelle scorse ore hanno rubato la croce di bronzo opera di Ettore Calvelli, famoso per essere stato medagliere del Vaticano, istallata a Castegnato in memoria delle vittime Covid.

L'opera era stata inaugurata domenica 6 settembre nel cimitero del borgo franciacortino per ricordare i defunti di questi mesi. I carabinieri indagano senza tralasciare alcuna pista compresa quella del mercato nero delle opere d'arte.