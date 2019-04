Brescia, 4 aprile 2019 - Il caso di Desirée passa di mano. A indagare su quel vecchio omicidio di 17 anni fa, già sfociato in quattro condanne definitive e sul quale si sono riaccesi i riflettori perché il padre, Maurizio Piovanelli, spinge per farlo riaprire, ora c’è la Mobile di Brescia. La Polizia, subentrata ai carabinieri, ha ricevuto gli atti dei vecchi processi e la documentazione del fascicolo aperto in Procura dopo l’esposto presentato la scorsa estate da papà Piovanelli.

Un esposto circostanziato, in cui l’artigiano 58enne di Leno ha riversato il sospetto che dietro il delitto della studentessa massacrata a coltellate sia rimasta in ombra la pista della pedofilia, dei festini a luci rosse con minorenni, personaggi intoccabili e droga. E che il mandante sia libero. Piovanelli ha fatto nomi e cognomi. E di recente ha sollecitato inquirenti e investigatori a prendere in considerazione una traccia biologica isolata già all’epoca sul giubbino indossato da Desy quel tragico 28 settembre 2002 alla cascina Ermengarda. Un Dna non appartenente ai quattro condannati, e mai approfondito. «Traccia di un soggetto di sesso maschile diverso dagli indagati» concluse l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano nella relazione. Di Desy, delle indagini e della misteriosa traccia rimasta senza attribuzione il generale ha un ricordo nitido. Fu proprio Garofano a occuparsi dell’analisi dei reperti dell’inchiesta sfociata nelle condanne del “branco”, due sedicenni e un quattordicenne, ormai liberi dopo avere scontato 18, 15 e 10 anni, e di Giovanni Erra, allora 35 anni, unico adulto coinvolto nell’omicidio e l’unico ancora in cella. Che spera, peraltro, in una revisione del processo perché si dice innocente.

«Quel profilo non fu approfondito per una ragione: non emerse nessuna evidenza a carico di persone sospettabili diverse da quelle che parlarono e furono condannate – spiega –. La traccia era su una parte esterna della giacca e può essere frutto di una contaminazione indipendente dallo scenario della cascina Ermengarda». Per Piovanelli è l’ultimo appiglio per identificare l’uomo che secondo lui non ancora ha pagato per la morte della figlia. La scienza potrebbe essere decisiva come è successo per Yara? «Uno screening di massa non mi sembra praticabile – risponde Garofano -. Il profilo genetico comunque c’è, e se emergesse una pista valida, con sospetti fondati, la comparazione è possibile. E anzi, è auspicabile si faccia». Ieri il procuratore reggente Carlo Nocerino ha fatto il punto della situazione con il pm Barbara Benzi, titolare del nuovo fascicolo tuttora a carico di ignoti, e il dirigente della Mobile Alfonso Iadevaia. Finora sono stati riesaminati atti e riascoltate alcune persone legate alla vicenda, a cominciare da Piovanelli, al cui esposto ne è seguito un secondo depositato da un altro residente di Leno. La Procura vuole inoltre fare luce anche sull’episodio del piccolo fantoccio a forma di teschio lasciato qualche settimana fa da mani anonime sulla cancellata dell’abitazione dei Piovanelli. Forse un’intimidazione nei confronti di chi non si ferma?