Carpenedolo, cade dal tetto del capannone: grave operaio di sessant’anni

Grave infortunio sul lavoro a Carpenedolo, attorno alle 14 di lunedì. Un uomo albanese di 60 anni, dipendente di un’azienda esterna, è caduto dal tetto del capannone della Mak di via Cristoforo Colombo, che produce ricambi per automobili. L’uomo, che lavora per il gruppo Villani e che è un operaio esperto, si trovava sulla copertura della struttura, impegnato in alcune opere di sistemazione, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, facendo un volo di circa cinque metri e riportando diversi traumi.

Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al 112 che ha sua volta ha contattato la Soreu Alpina e le forze dell’ordine, oltre all’Asst di Brescia. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i tecnici di Asst e i carabinieri, oltre alla polizia locale. Il ferito è stato portato agli Spedali Civili dei Brescia in prognosi riservata. Le sue condizioni sono definite particolarmente gravi. Ora è ricoverato in Terapia intensiva.

Nel Bresciano in questo periodo si sono registrati diversi infortuni mortali: il 13 giugno è morto Tiziano Pasquali, 60 anni, di Piove di Sacco, travolto da un mezzo mente asfaltava un tratto di A4. Sempre lo stesso giorno, è deceduto l’albanese Sami Macukulli, che si trovava su un traliccio dell’elettricità. Abitava a Caorle e aveva 23 anni. Ha fatto un salto di oltre 40 metri che non gli ha lasciato scampo. Il giovane, difatti, è morto sul colpo.