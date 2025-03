Carnevale a tema “archeologia”

Nuovo e colorato appuntamento al museo di Gavardo per festeggiare il carnevale. Qui domani è in programma un pomeriggio di attività didattiche in cui si creerà un antico accessorio per i travestimenti in maschera. Il miglior travestimento a tema archeologico riceverà un piccolo premio. A concludere il pomeriggio una merenda per tutti. L’orario di inizio è per le ore 15. L’iniziativa, curata dal servizio didattico del Mavs in collaborazione con le operatrici de La Melagrana, ha un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è rivolta a bimbi e bimbe dai 6 agli 11 anni, non accompagnati previa compilazione e firma dell’apposita liberatoria fornita dal museo.