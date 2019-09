Brescia, 17 settembre 2019 - Il tribunale di Brescia ha condannato a due anni di reclusione per tentata concussione un appuntato dei carabinieri. Già con un precedente per falso ideologico, il militare è stato condannato per aver costretto un imprenditore a promettere di pagare alla moglie gli ultimi mesi di stipendi e il trattamento di fine rapporto minacciandolo che, se non lo avesse fatto, gli avrebbe ritirato la patente alla prima occasione. Nell'ambito dell'inchiesta, il militare era stato sospeso dall'incarico.

