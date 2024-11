Calendario storico dell’Arma. Dodici tavole per i giovani

Torna il calendario storico dell’Arma. Stampato in oltre un milione di copie e tradotto in otto lingue (oltre a due dialetti, il sardo e il friulano) l’edizione per il 2025 è interamente dedicata ai giovani e al loro mondo. "I ragazzi sono per noi interlocutori privilegiati - ha sottolineato il comandante provinciale, colonnello Vittorio Fragalà -. Non a caso riteniamo centrale la diffusione della cultura della legalità nelle scuole". Proprio perché parla ai giovani il calendario è vivace e colorato. Le 12 tavole sono state illustrate dall’artista pop Marco Lodola, mentre i testi scritti dal noto giallista Maurizio De Giovanni, il quale ha messo al centro il tema della comunicazione con gli adolescenti, non sempre agevole. L’espediente narrativo utilizzato dallo scrittore è stato quello di mettere a confronto un padre, maresciallo dei carabinieri, e il figlio attraverso una serie di messaggi lasciati dal primo al secondo su argomenti caldi quali droga, sicurezza stradale, il pericolo del branco, la violenza sulle donne, la solitudine.