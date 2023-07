BUSTO ARSIZIO: Muore Ciclista Travolto da una Moto: Tragedia su Strada Varesina

Non ce l’ha fatta il ciclista di 43 anni coinvolto ieri mattina in un incidente con una moto in viale dell’Industria nella zona industriale di Busto Arsizio, nel rione di Sacconago. Si chiamava Miah Farid ed era originario dello Sri Lanka. Il quarantatreenne era in sella alla sua bicicletta, all’improvviso l’impatto con la motocicletta condotta da un quarantacinquenne, un urto molto violento che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, era in arresto cardiocircolatorio, con traumi multipli che facevano temere per la sua vita. Gli operatori del soccorso hanno praticato le manovre per rianimarlo quindi è stato trasportato all’ospedale di circolo di Varese dove inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita ed è deceduto. Il motociclista, che ha riportato un trauma alla testa e a un arto, è invece ricoverato all’ospedale di Legnano. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio che hanno effettuato i rilievi.

Nel pomeriggio intorno alle 13 ancora un incidente sulle strade varesine:una moto e un’auto si sono scontrate ad Arcisate. Ad avere la peggio un giovane di 22 anni, trasportato in ospedale in codice giallo a Varese, ferito ma le sue condizioni non destavano preoccupazione. In mattinata invece intorno alle 7 a Varese una donna di 52 anni è stata investita da un ciclista di 32 anni, entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere medicati.

Rosella Formenti