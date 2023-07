Brivio, ricerche sospese per i due dispersi nell'Adda

Ricerche sospese. I due dispersi non si trovano, né il ragazzo che sabato sera è stato visto annaspare e sentito chiedere aiuto nell’Adda a Brivio, né Magoo, lo psicologo di 49 anni di Colle Brianza che manca all’appello da sabato di due settimane fa.

I soccorritori li hanno cercati a oltranza, con tutti gli uomini e i mezzi disponibili, ma senza esito. In mancanza di ulteriori elementi, dalla prefettura hanno ordinato di sospendere le operazioni, perché procedere a tentoni sarebbe inutile, oltre che un dispendio di energie di chi per professione o come volontario rischia quotidianamente la propria esistenza per salvare la vita ad altri.

Il giovane visto in mezzo al fiume mentre veniva trascinato via dalla corrente al momento è un vero e proprio fantasma: non si conosce il suo nome dove abiti, perché manca qualsiasi informazione su chi possa essere. Nessuno ha presentato denunce di scomparsa in zona e non sono stati ritrovati nemmeno indumenti, un cellulare, documenti identificativi o effetti personali lasciati a riva, come probabilmente farebbe un qualsiasi bagnante che vuole tuffarsi in acqua per un bagno. Non risultano neppure denunce di scomparsa. Forse è riuscito a mettersi in salvo da solo; oppure è affogato ma non c’è nessuno a casa che lo aspetti, perché straniero, magari irregolare. Si presume invece che Ivan Sirtori, l’eccentrico 49enne di Colle Brianza, stia bene e si stia nascondendo di proposito dopo essersi allontanato volontariamente, come gli è capitato spesso. "Lo abbiamo visto vicino a un torrente a Vercurago mentre si stava rifornendo d’acqua", hanno riferito alcuni testimoni, un comportamento che coinciderebbe con il suo. Si tratta tuttavia solo di un’ipotesi, oltre che di un auspicio, perché mancano riscontri ufficiali che effettivamente fosse proprio lui.