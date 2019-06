Limone sul Garda (Brescia) - Ore di apprensione sull'alto Garda per la scomparsa di una turista tedesca settantacinquenne, di cui non si hanno notizie da qualche tempo. La donna a quanto si è appreso era in vacanza a Limone da sola e alloggiava in un hotel del paese quando mercoledì 29 maggio ha lasciato la sua stanza per uscire e poi è svanita nel nulla. L'allarme, scattato da parte degli albergatori, è stato diramato soltanto stamani. In campo per le ricerche ci sono forze dell'ordine e vigili del fuoco. Le squadre dei ricercatori da ore stanno setacciando la zona, al momento senza alcun esito.

La donna infatti non si sa quali programmi avesse il giorno in cui ha fatto perdere le tracce: potrebbe essersi diretta in montagna per un'escursione oppure aver preso il battello per attraversare il lago. Difficile restringere l'area in cui concentrare gli sforzi.