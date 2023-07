Brescia, nessuna attenuante al rapinatore di nonnine: condannato a 7 anni e 9 mesi

La sua specialità era aggirarsi per il centro di Brescia, spesso in bicicletta, studiare attentamente le vittime ideali da colpire, avvicinarle in un momento propizio e poi, zac, strappare la catenina d’oro, portando con sé la refurtiva a ogni costo. Anche a quello di scaraventare a terra la proprietaria della collana, lasciandola confusa e dolorante. Si parla di un trentacinquenne sudamericano, un rapinatore di nonnine che nei mesi scorsi ha imperversato. Finché la Mobile non gli ha infilato le manette in flagranza. E lo ha messo in carcere, dove si trova tuttora.

Finito a processo per rapina e furto aggravato, ieri al termine dell’abbreviato è stato condannato a 7 anni e nove mesi. A nulla gli è valso negare gli addebiti, dirsi del tutto innocente e sostenere che le vittime che l’avevano riconosciuto avessero preso un abbaglio. Il gup, Francesca Grassani, non gli ha concesso alcuna attenuante e gli ha inflitto una pena addirittura superiore a quella quantificata dal pm Federica Ceschi. Originario di Cuba e senza fissa dimora, il malvivente era stato bloccato in flagranza dalla Polizia di Stato la scorsa primavera - era marzo - dopo avere gettato a terra in centro una ultrasettantenne alla quale aveva strappato la collanina. Indagando sul suo conto - l’uomo era pregiudicato per fatti analoghi - gli agenti della questura hanno scoperto un lungo pregresso.

L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza incrociata con le denunce raccolte nei mesi precedenti ha permesso a chi indaga di attribuire al 35enne una serie di colpi fotocopia messi a segno nelle settimane prima dell’arresto ai danni di numerose signore anziane. Almeno sette, tra furti e rapine, quelli accertati, tutti caratterizzati da un collaudato sistema di entrare in azione. Il ladro/rapinatore si muoveva sempre tra vie e piazze del centro, approfittando spesso di occasioni in cui c’era movimento sostenuto per distogliere l’attenzione e non farsi notare. Le sue vittime erano nonnine, da sole o accompagnate, che avvicinava alle spalle e poi, con mossa fulminea, assaliva, strappando collanine e borsette. Quindi si dileguava, in alcuni casi in bici. Tre donne su 7 lo hanno riconosciuto senza esitazioni. Le altre anziane erano incerte. Il gup però non ha avuto dubbi sulla sua colpevolezza. E gli ha inflitto una condanna esemplare.