Brescia, inseguimento alle due di notte per le strade di Lograto: alla guida dell’auto due clandestini

Lograto (Brescia), 1 aprile 2025 – Fuga a folle velocità e inseguimento da parte dei carabinieri nella notte tra lunedì e martedì a Lograto, nella zona dell’Ovest Bresciano. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella cittadina della bassa, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiari hanno intercettato un’auto sospetta con a bordo due cittadini marocchini, che sono fuggiti abbandonando il veicolo e poi sono stati inseguiti e arrestati. I militari hanno notato un’autovettura nel centro di Lograto, attorno alle due del mattino. Sopra c’erano due persone che, alla vista della pattuglia, ha immediatamente tentato di sfuggire al controllo.

La reazione

Il conducente ha ingaggiato una corsa rocambolesca, compiendo manovre pericolose tra le vie del paese, per poi abbandonare il veicolo e darsi alla fuga a piedi. Uno dei due, un 36enne, è stato bloccato dopo un breve inseguimento, durante il quale ha opposto resistenza spintonando i carabinieri. Il complice, un 38enne, è invece riuscito a dileguarsi nel buio, ma è stato comunque identificato.

La perquisizione

Le successive perquisizioni hanno chiarito le ragioni della fuga: l’auto risultava sprovvista di assicurazione e revisione, mentre a bordo sono stati trovati arnesi da scasso e un passamontagna, chiaro segno che i due sono dediti a attività illecite. Entrambi i maghrebini, privi di fissa dimora in Italia, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Restano in corso accertamenti per chiarire se i due fossero coinvolti in attività criminali. Intanto, la caccia al fuggitivo prosegue.