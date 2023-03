Brescia, il corteo Fridays for Future

Brescia, corteo Fridays For Future

Brescia, 4 marzo 2023 – In marcia per il clima. Attivisti, associazioni, giovani ma anche famiglie con bambini presenti al corteo organizzato in città da Fridays for Future Brescia .

Musica, cartelli e striscioni per fare sentire la propria voce a chi dovrebbe prendere decisioni per salvare il pianeta dal cambiamento climatico.