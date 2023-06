Brescia, bambino di quattro anni morto all’improvviso in Valcamonica: addio a Evan Giroletti

Cinquemila anime in lutto a Esine, in Valle Camonica, per la morte improvvisa di Evan Giroletti, un bambino di quattro anni. Il piccolo ha avuto un malore fatale: a nulla è servito l’intervento del personale sanitario.

Secondo le prime ricostruzioni, è stato vittima di un’emorragia cerebrale ed è deceduto in poco tempo. Venerdì alle 16 nella Parrocchiale di Esine si terranno i funerali. Sul necrologio si legge che danno il doloroso annuncio “la mamma Glenda, il papà Andrea, i fratelli Mattia con Chiara e Michael, Gabriel, Diego e Luca, le nonne Luisa e Marietta, gli zii, i cugini e parenti tutti”.

L'emorragia cerebrale può essere causata da un trauma che danneggia i vasi sanguigni del cervello, da una malattia dei vasi sanguigni, o da una malattia della coagulazione del sangue. Questa patologia, benché non sia il caso del piccolo di Esine, è particolarmente frequenti nei nati prematuri.