Brescia, autista pestato perché andava piano. Colleghi in sciopero: “Aggressioni all’ordine del giorno”

BRESCIA – Ai colleghi ha confidato di voler solo dimenticare il terribile pestaggio di cui è stato vittima. "Gli è andata bene" è il commento che serpeggiava ieri mattina tra gli autisti di Brescia Trasporti che hanno scioperato per due ore in solidarietà al collega preso a calci e pugni mercoledì mattina. I due responsabili della brutale aggressione, un 27enne e un 39enne già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dalla polizia: avrebbero aggredito l’uomo perché, secondo loro, andava troppo lentamente.

L’episodio è balzato agli onori della cronaca per la brutalità e le conseguenze che ha avuto, ma aggressioni verbali e minacce fisiche sono all’ordine del giorno. "Giovedì - ha raccontato Maurizio Murari, autista e rappresentante dei Cobas di Brescia Trasporti - ho dovuto affrontare persone inferocite con me perché il bus era strapieno e non potevo prendere altri. In deposito intanto mi dicevano che non c’erano vetture prima di me, perché mancano gli autisti. Dopo la pandemia, c’è stato un aumento di aggressività, ma credo che se fossimo nella possibilità di lavorare tranquillamente, alcune situazioni si potrebbero depotenziare".

A pesare è la carenza di autisti, orma cronica, sia nel trasporto pubblico locale che nel privato per la conduzione dei mezzi pesanti. Dai dati di Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior, che pubblica periodicamente le previsioni di assunzione e le difficoltà di reperimento, si rileva per ottobre, nel settore trasporto e logistica, una difficoltà di reperimento media del 30% in Lombardia, con punte di quasi il 78% in provincia di Monza e del 46% nel Bresciano, che si conferma tra le province più in difficoltà insieme a Lodi, Bergamo, Varese, Pavia, Mantova e Milano.

A inizio anno scolastico, molte Agenzie del Tpl si sono viste costrette a chiedere di rimodulare le corse, a fronte della difficoltà delle aziende a coprire i turni. "Quando saltano le corse o se i bus sono sovraffollati - sottolinea Fabio Simone, segretario Orsa Brescia - sono gli autisti a fare da parafulmine per le lamentele, fino ad arrivare ai casi estremi delle violenze". "Serve più sicurezza - l’appello di Gabriele Sorio, Usb - e qualità per gli utenti, che si sono trovati con i biglietti aumentati".