Breno, assolto per vizio di mente dopo avere ucciso la madre: la Procura ricorre in appello

Breno (Brescia) – Tornerà in aula il 29 settembre, in appello, Vincenzo Capano, il 26enne di Breno che il 10 settembre 2020 uccise la madre, Francesca Mesiano, 53enne, affetta di problemi mentali. I giudici di primo grado lo hanno assolto per vizio totale di mente ma il pm Roberta Panico, che per il giovane aveva chiesto 14 anni, ha impugnato il verdetto. Stando alla consulenza dell’accusa infatti la capacità di intendere e di volere di Capano all’epoca dei fatti era scemata solo in parte.

Una tesi stigmatizzata dall’avvocato Gerardo Milani, secondo cui il suo assistito - collocato in Rems per almeno 10 anni - soffre di schizofrenia simplex, una patologia con sintomi nascosti, la più insidiosa da individuare. Disoccupato, figlio di un padre violento e alcolizzato, Capano da anni si occupava della madre anche in veste di amministratore di sostegno, senza aiuti, in condizioni economiche di indigenza. Quel pomeriggio di settembre dopo avere messo le mani attorno al collo della madre durante una lite in casa, rimase a vegliarla ore, poi chiese aiuto ai carabinieri in modo criptico.

"Ho litigato con mamma”, confidò chiudendosi nel mutismo, rotto solo in un secondo momento con uno psichiatra. La sua personalità è stata oggetto di valutazioni cliniche contrapposte. Una prima perizia concluse per la schizofrenia simplex: il giovane fu ritenuto incapace di intendere e di volere all’epoca del delitto ma capace di stare a giudizio. Una seconda perizia ha invece cristallizzato la totale incapacità, confermata da un terzo perito che ne ha riconosciuto anche la pericolosità sociale. Una consulenza della procura ha invece evidenziato i disturbi di personalità e il deficit cognitivo, ritenendo pero’ la schizofrenia simplex solo un’ ipotesi. Al contrario la difesa ha condiviso le tesi peritali.

"Non v’è dubbio che il Capano fosse affetto da una patologica psichiatrica a sfondo sfizotipico in grado di incidere in modo marcato sulla sua capacità di autodeterminazione, che dunque esclude in radice la sua piena imputabilità’”, ha concluso la presidente, Cristina Ardenghi nelle motivazioni dell’assoluzione. “Il nesso causale tra la malattia mentale e l’omicidio è chiaro, una tipica modalità di espressione sintomatica rappresentata dall’inaspettato e improvviso discontrollo”.

Per i giudici “le notazioni dei consulenti dell’accusa lungi dal confutare le conclusioni peritali appaiono fondate sulla sopravvalutazione”, e aprono a “un dubbio diagnostico che impone accedere alla soluzione più favorevole all’imputato”. E ancora: "Per quanto sia stato tempestato di domande. Capano non è in grado di dirci perché ha ucciso sua madre e non è stato in grado di rendersi conto che la stava uccidendo: ha agito la psicosi”.