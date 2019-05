Brescia, 28 maggio 2019 - La Guardia di Finanza di Riva del Garda in collaborazione con l'Inps di Brescia ha scoperto una presunta rete di sfruttamento della manodopera agricola straniera in Nord Italia: dnunciate tre persone per il reato di sfruttamento aggravato della manodopera e individuati oltre 200 braccianti irregolari e in nero.

L'indagine era stata avviata nel 2017, dopo che la Polizia comunale Alto Garda e Ledro aveva trovato su due furgoni 25 indiani e africani malvestiti e denutriti, in condizioni precarie di igiene e di salute, provenienti da alcune campagne della zona. I braccianti fermati provenivano dalle zone del Bresciano; successivamente sono stati individuati altri 200 lavoratori irregolari nelle campagne trentine, lombarde, emiliane e piemontesi.

L'operazione, denominata 'Oro verde', ha quindi portato alla denuncia del datore di lavoro dei lavoratori, un indiano residente nel bresciano titolare di una ditta che effettua servizi di volantinaggio e di supporto alle imprese, del proprio consulente del lavoro, di Brescia, e dell'utilizzatore della manodopera, un trentino proprietario dei terreni agricoli vicini a Riva del Garda.