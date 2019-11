Brescia, 28 novembre 2019 - La procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti per la morte di un quarantottenne trovato senza vita domenica notte a Borgosatollo, nel Bresciano. Secondo i medici l'uomo è morto per

"intossicazione da psicofarmaci". I medicinali sarebbero stati presi alla presenza di altre tre persone che pero' non lo avrebbero soccorso. Prima di abbandonare il 48enne i tre avrebbero ripulito l'appartamento.

© Riproduzione riservata