Borgo San Giacomo (Brescia) - Grave incidente nella notte tra sabato e domenica lungo la Provinciale 64. Un'automobile con a bordo quattro giovani – due maschi e due femmine – tra i 18 e i 23 anni è uscita di strada e si è ribaltata.

I due ragazzi che sedevano davanti sono stati sbalzati all'esterno della vettura e poi recuperati a un centinaio di metri di distanza in condizioni molto critiche. sono stati trasportati in elicottero negli ospedali di Cremona e di Rozzano, nel Milanese. Ferite in modo serio anche le ragazze che si trovavano sui sedili posteriori, rimaste incastrate tra le lamiere ed estratte dai vigili del fuoco. Le due sono state trasferite in codice rosso all'ospedale di Manerbio.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno eseguito tutte le manovre necessarie per estrarre i feriti dal mezzo e mettere in sicurezza l'area. La polizia si occuperà di capire le cause dello schianto.