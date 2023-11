Bloccate ad alta quota sul Monte Legnose. Capre messe in salvo

Erano bloccate sul monte Legnone, il monte più alto della provincia di Lecco. Le hanno recuperate e salvate i Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco ieri in giornata hanno salvato due capre, rimaste bloccate poco sotto il rifugio Griera, a circa 1.700 metri di quota. Erano lì da alcuni giorni, in un punto esposto e impervio. I soccorritori del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, tra cui gli specialisti della squadra saf per gli interventi speleo alpini fluviali, sono riusciti ad avvicinarle e ad imbragarle. L’intervento è durato parecchie ore. "Tra i compiti, oltre contrastare e prevenire gli incendi, rientrano la salvaguardia della vita di persone, animali e il soccorso tecnico urgente", spiegano dai Vigili del fuoco.