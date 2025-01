Blocca malviventi al bancomat. Colpito militare in borghese

Un carabiniere in borghese è stato aggredito a Brescia. È accaduto nel pomeriggio di sabato ad uno sportello bancomat, in corso Garibaldi. Il militare è stato aggredito da due stranieri che stavano infastidendo diverse persone. Uno di loro indossava una cuffia e un paio di occhiali scuri. Quando il carabiniere, 59 anni, ha intimato loro di smettere uno dei due è fuggito, mentre l’altro gli si è scagliato contro, procurandogli alcune lesioni. Dopo una colluttazione, è riuscito a bloccare i rapinatori e a chiamare i colleghi del comando provinciale di piazza Tebaldo Brusato che sono arrivati immediatamente. L’egiziano è stato arrestato e portato al comando, mentre il militare è stato condotto agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato medicato nel pronto soccorso. Ne avrà per alcuni giorni.

Il sindacato dei carabinieri ha espresso parole di vicinanza all’uomo. "Il Sim Carabinieri Lombardia esprime piena vicinanza e solidarietà al collega del Comando provinciale Carabinieri di Brescia, vittima di una brutale aggressione avvenuta durante il tempo libero. I due individui, successivamente identificati come cittadini egiziani, hanno aggredito e rapinato il nostro collega, innescando una violenta colluttazione che ha causato ferite".

M.P.