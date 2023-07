Bimbo di 5 anni scivola nel fiume Chiese: salvato da un giovane straniero

Vobarno (Brescia), 11 luglio 2023 – Non ha esitato a tuffarsi nelle acque impetuose del Chiese, dove un bimbo di appena cinque anni stava rischiando di affogare.

È accaduto ieri nel primo pomeriggio a Vobarno, in Valle Sabbia, dove un ragazzo di 24 anni di origini argentine, in questo periodo ospite a casa del fratello e della cognata, ha visto il piccolo scivolare nel fiume mentre era sulla riva con la mamma e con il fratellino, che si sono messi a urlare per chiedere aiuto. A metterlo sul chi va là è stato Pacho: il cane corso di suo fratello, di cui si sta occupando in questi giorni. Il cane, che era girato verso l’acqua, a un certo punto si è messo ad abbaiare e guaire, attirando l’attenzione del 24enne, che ha alzato gli occhi e visto la scena. Si è immediatamente lanciato in acqua vestito.

Una fortuna, dato che il Chiese in qual punto tira e il piccolo non solo non toccava ma si è pure spaventato molto cominciando ad annaspare fino a finire sul fondo del fiume, le cui acque sono piuttosto fredde.

L’“eroe per caso” dopo essere entrato in acque si è immerso e ha preso il piccolo tra le braccia, riportandolo in superficie. In quel punto il fiume è profondo appena un metro e cinquanta e trasparente. Per fortuna quando l’ha riportato all’aria aperta l’argentino ha avuto l’istinto di scuoterlo. Questo ha fatto immediatamente riprendere il bimbo, che ha iniziato a tossire espellendo acqua. A quel punto però anche il salvatore ha avuto qualche problema a causa della stanchezza dovuta alla corsa fatta dalla casa della sorella del cognato, del tuffo nel fiume e dello sforzo per portare in superficie il bambino

. Fortuna vuole che in quel momento sono arrivati in vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I pompieri sono entrati in acqua, dove hanno preso tra le braccia sia il piccolino sia il suo eroe. Stanno bene entrambi, grazie al provvidenziale abbaiare di un cane molosso, al coraggio del giovane argentino e all’arrivo dei soccorritori. Senza questi tre ingredienti forse si sarebbe consumata una tragedia. Il piccolo vobarnese, che vive in paese, è stato portato in ospedale a titolo precauzionale.

Essere stato scosso ha fatto sì che tutta l’acqua sia uscita dai polmoni. Ma i sanitari hanno optato per una serie di controlli. Portata in ospedale anche la madre del bimbo, che ha avuto un leggero malore a causa dello spavento.