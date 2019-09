Bienno (Brescia), 26 settembre 2019 - Tragedia nei boschi di Bienno, nel Bresciano. Una donna di 64 anni è morta dopo essere scivolata in un dirupo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, giovedì 26 settembre, il località Moiette. Stando a quanto riferito la 64enne stava cercando funghi, quando è improvvisamente precipitata nella scarpata. Al momento della caduta la donna si trovava in compagnia di un amico, che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l'elisoccorso ma purtroppo per la 64enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri.

© Riproduzione riservata