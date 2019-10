Bedizzole (Brescia), 19 ottobre 2019 - Fanno saltare lo sportello del bancomat e rubano denaro. E' successo a Bedizzole intorno alle 4.30 di questa mattina. Sono almeno tre le persone coinvolte, non ancora identificate, che hanno utilizzato una miscela esplosiva per far saltare il bancomat della filiale Btl di via Garibaldi. I danni causati alla struttura sono ancora in fase di valutazione e non è stato ancora quantificato quanti soldi sono stati portati via.

