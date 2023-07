Battello della Navigazione finisce fuori controllo a Monte Isola: distrutte due barche

Tensione e paura a Monte Isola, di fronte al lungolago di Peschiera Maraglio, dove in questi giorni è in corso Life i Light – Festa delle Luci A2a Monte Isola. Nel primo pomeriggio di ieri, l’ammiraglia della Società Navigazione Lago d’Iseo, per motivi ancora da stabilire, ha perso il controllo, andando a schiantarsi contro alcune imbarcazioni ormeggiate, di cui due sono affondate. Fortunatamente nessuno ha subito ferite.

Navigazione Lago d’Iseo ha immediatamente istituito una commissione per capire che cosa sia accaduto, se si tratti di un guasto tecnico o altro. La motonave Città di Bergamo è stata sostituita da un’altra imbarcazione, già in servizio. Rilevano i carabinieri della motovedetta di Iseo.